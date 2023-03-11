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У Раді розповіли, як позбавити росію місця у Радбезі ООН

11 березня 2023 17:32
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Найреальніше, за словами Єгора Чернєва, позбавити росію місця у Раді безпеки ООН через голосування на Генасамблеї
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Вигнати росію із Ради безпеки ООН можна через голосування на Генасамблеї. Для цього потрібно набрати три чверті голосів "за".

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

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Шанси вигнати росію із Радбезу ООН

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова Постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв наголосив, що росію можна виключити зі складу постійних членів Ради безпеки ООН.

"На Мюнхенській безпековій конференції президент Франції Еммануель Макрон уже говорив про необхідність переглянути перебування рф у Радбезі ООН. Думаю, такі шанси є", — запевнив Чернєв.

Він заявив, що українські дипломати та юристи уже працюють над юридичними механізмами цього питання.

Що для цього потрібно

Виключити росію із Ради безпеки ООН можна двома шляхами — рішенням самого Радбезу, або через Генасамблею.

Шлях через голосуваня в Раді безпеки нереальний, упевнений Єгор Чернєв, "адже там ще є Китай, який навряд проголосує за виключення росії. Думаю, що в Генасамблеї 3/4 голосів за відповідне рішення можна зібрати, особливо якщо врахувати той факт, що останні резолюції щодо України набирали 141 голос".

Нагадаємо, що Україна ще у грудні ініціювала процес, спрямований на виключення росії з Ради Безпеки ООН і Організації загалом. 

Фото: Facebook Чернєва

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