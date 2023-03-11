У Раді розповіли, як позбавити росію місця у Радбезі ООН
Вигнати росію із Ради безпеки ООН можна через голосування на Генасамблеї. Для цього потрібно набрати три чверті голосів "за".
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.
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Шанси вигнати росію із Радбезу ООН
Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова Постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв наголосив, що росію можна виключити зі складу постійних членів Ради безпеки ООН.
"На Мюнхенській безпековій конференції президент Франції Еммануель Макрон уже говорив про необхідність переглянути перебування рф у Радбезі ООН. Думаю, такі шанси є", — запевнив Чернєв.
Він заявив, що українські дипломати та юристи уже працюють над юридичними механізмами цього питання.
Що для цього потрібно
Виключити росію із Ради безпеки ООН можна двома шляхами — рішенням самого Радбезу, або через Генасамблею.
Шлях через голосуваня в Раді безпеки нереальний, упевнений Єгор Чернєв, "адже там ще є Китай, який навряд проголосує за виключення росії. Думаю, що в Генасамблеї 3/4 голосів за відповідне рішення можна зібрати, особливо якщо врахувати той факт, що останні резолюції щодо України набирали 141 голос".
Нагадаємо, що Україна ще у грудні ініціювала процес, спрямований на виключення росії з Ради Безпеки ООН і Організації загалом.
Фото: Facebook Чернєва