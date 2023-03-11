У Раді розповіли, як позбавити росію місця у Радбезі ООН

Найреальніше, за словами Єгора Чернєва, позбавити росію місця у Раді безпеки ООН через голосування на Генасамблеї

Вигнати росію із Ради безпеки ООН можна через голосування на Генасамблеї. Для цього потрібно набрати три чверті голосів "за".

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Шанси вигнати росію із Радбезу ООН

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова Постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв наголосив, що росію можна виключити зі складу постійних членів Ради безпеки ООН.

"На Мюнхенській безпековій конференції президент Франції Еммануель Макрон уже говорив про необхідність переглянути перебування рф у Радбезі ООН. Думаю, такі шанси є", — запевнив Чернєв.

Він заявив, що українські дипломати та юристи уже працюють над юридичними механізмами цього питання.

Що для цього потрібно

Виключити росію із Ради безпеки ООН можна двома шляхами — рішенням самого Радбезу, або через Генасамблею.

Шлях через голосуваня в Раді безпеки нереальний, упевнений Єгор Чернєв, "адже там ще є Китай, який навряд проголосує за виключення росії. Думаю, що в Генасамблеї 3/4 голосів за відповідне рішення можна зібрати, особливо якщо врахувати той факт, що останні резолюції щодо України набирали 141 голос".

Нагадаємо, що Україна ще у грудні ініціювала процес, спрямований на виключення росії з Ради Безпеки ООН і Організації загалом.

Фото: Facebook Чернєва