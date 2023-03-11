В Раде рассказали, как лишить россию места в Совбезе ООН
Изгнать россию из Совбеза ООН можно из-за голосования на Генассамблее. Для этого нужно набрать три четверти голосов "за".
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.
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Шансы выгнать россию из Совбеза ООН
Заместитель Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев отметил, что россию можно исключить из состава постоянных членов Совбеза ООН.
"На Мюнхенской конференции безопасности президент Франции Эммануэль Макрон уже говорил о необходимости пересмотреть пребывание россии в Совбезе ООН. Думаю, такие шансы есть", — заверил Чернев.
Он заявил, что украинские дипломаты и юристы уже работают над юридическими механизмами этого вопроса.
Что для этого нужно
Исключить россию из Совбеза ООН можно двумя путями — решением самого Совбеза или через Генассамблею.
Путь через голосование в Совбезе нереален, уверен Егор Чернев, "ведь там еще есть Китай, который вряд ли проголосует за исключение россии. Думаю, что в Генассамблее 3/4 голосов за соответствующее решение можно собрать, особенно если учесть тот факт, что последние резолюции по Украине набирали 141 голос".
Напомним, что Украина еще в декабре инициировала процесс, направленный на исключение россии из Совета Безопасности ООН и Организации в целом.
Фото: Facebook Чернова