У Польщі спростували заяву Білорусі про порушення повітряного простору

Польський гвинтокрил Мі-24 . Фото: Google

Оперативне командування Війська Польського спростувало заяву Білорусі про порушення повітряного простору. Офіційний Мінськ закидає Варшаві перетин білоруського кордону польським гелікоптером.

Про це пише Оперативне командування польських збройних сил.

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В Оперативному командуванні польських збройних сил зазначають, що інформація Білорусі про нібито перетин кордону польським вертольотом не відповідає дійсності.

"Повідомляємо, що сьогоднішня заява білоруської сторони про нібито перетин кордону польським вертольотом є неправдивою", — йдеться в повідомленні.

Там заявляють, що це підтверджують записи управління польотами та радіолокаційної станції: подібної події не було.

Також там заявляють, що до інформації, яку надають ЗМІ білоруського режиму, завжди потрібно підходити обережно та виважено, оскільки вона часто була елементом провокації та дезінформувала громадськість.

Нагадаємо, білоруські пропагандисти показали репортаж про військові навчання на білоруському полігоні "Осиповицький". До кадру потрапив український бронеавомобіль КрАЗ Cobra.