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В Польше опровергли заявление Беларуси о нарушении воздушного пространства

29 сентября 2023 01:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Польше опровергли заявление Беларуси о нарушении воздушного пространства
Польский вертолет Ми-24. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Оперативное командование Войска Польского опровергло заявление Беларуси о нарушении воздушного пространства. Официальный Минск обвиняет Варшаву в пересечении белорусской границы польским вертолетом.

Об этом пишет Оперативное командование польских вооруженных сил.

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В Оперативном командовании польских вооруженных сил указывают, что информация Беларуси о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности.

"Сообщаем, что сегодняшнее заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом является ложным", — говорится в сообщении.

Там заявляют, что это подтверждают записи управления полетами и радиолокационной станции: подобного события не было.

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Также там заявляют, что к информации, предоставленной СМИ белорусского режима, всегда нужно подходить осторожно и взвешенно, поскольку она часто была элементом провокации и дезинформировала общественность.

Напомним, белорусские пропагандисты показали репортаж о военных учениях на белорусском полигоне "Осиповичский". В кадр попал украинский бронеамобиль КрАЗ Cobra.

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