В Польше опровергли заявление Беларуси о нарушении воздушного пространства
Оперативное командование Войска Польского опровергло заявление Беларуси о нарушении воздушного пространства. Официальный Минск обвиняет Варшаву в пересечении белорусской границы польским вертолетом.
Об этом пишет Оперативное командование польских вооруженных сил.
Заявление Польши
В Оперативном командовании польских вооруженных сил указывают, что информация Беларуси о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности.
"Сообщаем, что сегодняшнее заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом является ложным", — говорится в сообщении.
Там заявляют, что это подтверждают записи управления полетами и радиолокационной станции: подобного события не было.
Также там заявляют, что к информации, предоставленной СМИ белорусского режима, всегда нужно подходить осторожно и взвешенно, поскольку она часто была элементом провокации и дезинформировала общественность.
Напомним, белорусские пропагандисты показали репортаж о военных учениях на белорусском полигоне "Осиповичский". В кадр попал украинский бронеамобиль КрАЗ Cobra.