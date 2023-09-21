У Польщі депутат закликав урізати соцвиплати українцям

Польський депутат Кшиштоф Босак. Фото: EPA-EFE/TYTUS ZMIJEWSKI

Польський депутат Кшиштоф Босак закликав керівництво країни зменшити соціальні виплати для всіх громадян, які мають паспорт України. Він також прокоментував відносини між Варшавою та Києвом.

Про це він заявив в інтерв’ю на RMF FM.

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Зменшення соцвиплат

"Ми закликаємо до поміркованості в політиці щодо України та українців, а це означає, наприклад, урізати соціальні виплати для всіх, хто має український паспорт, тобто кредити 800+, 300+, 2% — все, що можливо — це неймовірні речі, які треба негайно робити. Польща зупинилася", — наголосив політик.

Про відносини країн

За його словами, відносини Польщі та України наразі перебувають у кризовому становищі.

"Допомога Україні не може призвести до руйнації нашої економіки, і уряд ПіС поставив нас у цю ситуацію. Нагадаємо, що уряд ПіС, а також Громадянська платформа, Ліві та Польська народна партія — усі вони виступали за беззастережне відкриття польського ринку для продукції з України — лише через рік вони схаменулися", — зауважив Босак.

Він додав, що в уряді зрозуміли, що такі кроки знищують польську економіку, в той час, як в Україні, за його словами, цього не зрозуміли.

"Це вияв неймовірного нахабства чи важкого ментального затемнення з іншого боку", — зазначив депутат.

Що ще сказав Босак

Також Босак підкреслив, що Україна "агресивно" поводиться з Польщею.

"Вся ця серія конфронтаційних заяв, звинувачення Польщі в тому, що вона є державою, яка якимось чином діє на користь Росії, оголошення позову до СОТ, оголошення про встановлення тарифів у відповідь, блокування волинських ексгумацій — це треба було розблокувати вже давно. Жодного жесту доброї волі ми не маємо", — запевнив польський політик.

Про постачання зброї

Він вважає, якщо Україна буде і далі "погрожувати" Польщі, то країна має припинити постачати зброю до Києва.

"Якщо їм все ще потрібні поставки палива та зброї, вони, ймовірно, можуть взяти до уваги наші вимоги. Я вважаю, що настав час почати говорити з цією країною більш наполегливо, тому що ПіС, Платформа і Ліві явно мають з цим проблеми", — сказав Босак.

Нагадаємо, 20 вересня Кшиштоф Босак виставив рахунок нашій державі за надану допомогу. Він прийшов до посольства України з величезним чеком.