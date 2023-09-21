В Польше депутат призвал урезать соцвыплаты украинцам

Польский депутат Кшиштоф Босак. Фото: EPA-EFE/TYTUS ZMIJEWSKI

Польский депутат Кшиштоф Босак призвал руководство страны снизить социальные выплаты для всех граждан, имеющих паспорт Украины. Он также прокомментировал отношения между Варшавой и Киевом.

Об этом он заявил в интервью RMF FM.

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Уменьшение соцвыплат

"Мы призываем к умеренности в политике по отношению к Украине и украинцам, а это значит, например, урезать социальные выплаты для всех, кто имеет украинский паспорт, то есть кредиты 800+, 300+, 2% — все, что возможно — это невероятные вещи, которые надо немедленно делать. Польша остановилась", — подчеркнул политик.

Об отношениях стран

По его словам, отношения Польши и Украины находятся в кризисном положении.

"Помощь Украине не может привести к разрушению нашей экономики, и правительство ПиС поставило нас в эту ситуацию. Напомним, что правительство ПиС, а также Гражданская платформа, Левые и Польская народная партия — все они выступали за безоговорочное открытие польского рынка для продукции из Украины — только через год они опомнились", — отметил Босак.

Он добавил, что в правительстве поняли, что такие шаги уничтожают польскую экономику, в то время как в Украине, по его словам, этого не поняли.

"Это проявление невероятной наглости или тяжелого ментального затмения с другой стороны", — добавил депутат.

Что еще сказал Босак

Также Босак подчеркнул, что Украина "агрессивно" обращается с Польшей.

"Вся эта серия конфронтационных заявлений, обвинение Польши в том, что она является государством, каким-то образом действующим в пользу России, объявление иска в ВТО, объявление об установлении ответных тарифов, блокирование волынских эксгумаций — это нужно было разблокировать уже давно. Никакого жеста доброй воли у нас нет", — заверил польский политик.

О снабжении оружия

Он считает, что если Украина будет и дальше "угрожать" Польше, то страна должна прекратить поставлять оружие в Киев.

"Если им все еще нужны поставки топлива и оружия, они, вероятно, могут принять во внимание наши требования. Я считаю, что пора начать говорить с этой страной более настойчиво, потому что ПиС, Платформа и Левые явно испытывают с этим проблемы", — сказал Босак.

Напомним, 20 сентября Кшиштоф Босак выставил счет нашему государству за оказанную помощь. Он пришел в посольство Украины с огромным чеком.