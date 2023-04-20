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В Южной Корее отказались от поставок оружия Украине из-за российской позиции, — СМИ

20 апреля 2023 10:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Южной Корее отказались от поставок оружия Украине из-за российской позиции, — СМИ
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, ранее заявлявший о возможности военной помощи Украине. Фото: Reuters/Kim Hong-Ji
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Южная Коря не будет поставлять оружие Украине. Причиной желания стабильных отношений с Российской Федерацией.

Об этом сообщило информационное агентство Yonhap .

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Оружия не будет

В Южной Корее отказались от идеи снабжения оружием для Украины.

Как отметило издание, неназванный южнокорейский чиновник во время брифинга сделал заявление на эту тему.

Он подчеркнул: "Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильно управлять отношениями с Россией" .

Президента Кореи "не так поняли"

Также чиновник прокомментировал недавнее заявление президента страны Юн Сок Еля, якобы признавшего реальной возможность поставки оружия в Украину.

Это заявление якобы было лишь "теоретическим и всеобъемлющим", а не конкретным.

Напомним, Юн Сок Ель заявил вчера, 19 апреля, что Южная Корея может расширить свою поддержку Украине, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи.

Президент Республики Корея подчеркнул, что его правительство изучает возможность помочь Украине защитить и восстановить ее, равно как Южная Корея получила международную помощь во время Корейской войны 1950-53 годов.

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