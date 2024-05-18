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У Пентагоні повідомили дату наступного засідання Рамштайну

18 травня 2024 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Пентагоні повідомили, коли відбудеться наступне засідання Рамштайну
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Пентагоні назвали дату наступного засідання Контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн". Воно відбудеться вже 20 травня.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

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Засідання у форматі "Рамштайн"

Віртуальне засідання формату "Рамштайн" з Пентагону проведуть міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун.

Відомо, що це буде 22 засідання Контактної групи з питань оборони України з моменту створення міжнародної групи в квітні 2022 року. 

На засіданні зберуться міністри оборони та керівники оборонних відомств практично з 50 країн світу з метою подальшого утримання тісної координації. Це необхідно для забезпечення України необхідними ресурсами для захисту її суверенної території.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки заявили, що не змінили своєї позиції щодо використання Україною зброї, яку надає Пентагон. У відомстві вважають, що озброєння можна застосовувати лише в межах української території.

Також у Пентагоні заявили, що українська армія демонструє винахідливість на полі бою, але їй не вистачає оперативних можливостей. Також українське командування подекуди покладається на військову доктрину радянських часів, що теж може слугувати впливовим чинником.

США
Міноборони
Україна
Пентагон
Рамштайн

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