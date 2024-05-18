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В Пентагоне сообщили дату следующего заседания Рамштайна

18 мая 2024 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Пентагоне сообщили, когда состоится следующее заседание Рамштайна
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Пентагоне назвали дату следующего заседания Контактной группы по обороне Украины формата "Рамштайн". Оно состоится уже 20 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

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Заседание в формате "Рамштайн"

Виртуальное заседание формата "Рамштайн" из Пентагона проведут министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.

Известно, что это будет 22-е заседание Контактной группы по обороне Украины с момента создания международной группы в апреле 2022 года.

На заседании соберутся министры обороны и руководители оборонных ведомств практически из 50 стран мира с целью дальнейшего удержания тесной координации. Это необходимо для обеспечения Украины необходимыми ресурсами для защиты суверенной территории.

Напомним, в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки заявили, что не изменили своей позиции по использованию Украиной оружия, предоставляемого Пентагоном. В ведомстве считают, что вооружение можно применять только на территории украинской территории.

Также в Пентагоне заявили, что украинская армия демонстрирует изобретательность на поле боя, но ей не хватает оперативных возможностей. Также украинское командование полагается на военную доктрину советских времен, что тоже может служить влиятельным фактором.

США
Минобороны
Украина
Пентагон
Рамштайн

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