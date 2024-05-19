В парламенте Франции призывают разрешить Украине наносить удары по России
Глава комитета по международным делам в Национальной ассамблее Франции Жан-Луи Бурланж выступил за пересмотр национальной доктрины. Он призывает разрешить Украине наносить удары по территории России.
Об этом он заявил изданию Le Figaro в воскресенье, 19 мая.
Призыв разрешить Украине бить по территории РФ французским оружием
"Выйти из состояния ожидания и принять решение, сравнимое с решением британцев и американцев", — заявил Бурланж.
По его мнению, изменение доктрины полностью оправдано, ведь она прекращает недопустимую асимметрию между агрессором и жертвой. Он также отмечает, что с начала конфликта территория Украины подверглась атакам со стороны российского дальнобойного оружия и вооружения, предоставленного союзниками России, включая баллистические ракеты из Северной Кореи и иранские дроны. В то же время Киев отвечает ударами в глубину России, используя собственное вооружение, в том числе дроны.
"Почему украинцам должно быть отказано в праве отвечать ударом на удар против них?" – спросил Бурланж.
Он утверждает, что только сбалансирование сил и восстановление стратегической симметрии может убедить Россию прекратить агрессию.
Напомним, в Ленинградской области России в ночь на воскресенье, 19 мая, был слышен мощный взрыв. Впоследствии там разгорелся пожар.
Ранее в России в городе Новороссийск вечером 17 мая раздались взрывы. В сети появились спутниковые снимки последствий атаки беспилотников на порт города.
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