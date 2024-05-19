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В парламенте Франции призывают разрешить Украине наносить удары по России

19 мая 2024 19:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В парламенте Франции призывают разрешить Украине наносить удары по России
Парламент Франции. Фото: AFP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Глава комитета по международным делам в Национальной ассамблее Франции Жан-Луи Бурланж выступил за пересмотр национальной доктрины. Он призывает разрешить Украине наносить удары по территории России.

Об этом он заявил изданию Le Figaro в воскресенье, 19 мая.

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"Выйти из состояния ожидания и принять решение, сравнимое с решением британцев и американцев", — заявил Бурланж.

По его мнению, изменение доктрины полностью оправдано, ведь она прекращает недопустимую асимметрию между агрессором и жертвой. Он также отмечает, что с начала конфликта территория Украины подверглась атакам со стороны российского дальнобойного оружия и вооружения, предоставленного союзниками России, включая баллистические ракеты из Северной Кореи и иранские дроны. В то же время Киев отвечает ударами в глубину России, используя собственное вооружение, в том числе дроны.

"Почему украинцам должно быть отказано в праве отвечать ударом на удар против них?" – спросил Бурланж.

Он утверждает, что только сбалансирование сил и восстановление стратегической симметрии может убедить Россию прекратить агрессию.

Напомним, в Ленинградской области России в ночь на воскресенье, 19 мая, был слышен мощный взрыв. Впоследствии там разгорелся пожар.

Ранее в России в городе Новороссийск вечером 17 мая раздались взрывы. В сети появились спутниковые снимки последствий атаки беспилотников на порт города.

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