Президент Росії Володимир Путін і президент ПАР Сиріл Рамафоса. Фото: Wikimedia Commons

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса під час зустрічі очільників країн Африки з президентом РФ, яку присвятили війні в нашій державі, закликав Путіна повернутися до "зернової угоди". За його словами, вони хочуть, щоб Чорне море було відкритим для світових ринків.

Таку заяву опублікували на сайті Кремля.

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Пропозиція відновлення ініціативи

"У той момент, коли ми слухали ваш (Путіна. — Ред.) виступ сьогодні, коли ви реагували на деякі елементи наших пропозицій, ми ось що відзначили. Зокрема, ви говорили про зерно. Ми пропонували реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, говорили про необхідність відкриття Чорного моря, ми говорили, що хотіли б, щоб Чорне море було відкрите для світових ринків", — зазначив президент ПАР.

Головна мета ПАР

Він додав, що президенти країн Африки "прийшли сюди не для того, щоб просити якісь "дари" для Африканського континенту".

"Ми, звісно, розуміємо, що ви зі щедрості вирішили безоплатно надати зерно деяким африканським країнам, які стикаються з певними складнощами. Ми з великою повагою до цього ставимося, відзначаємо це. Однак це не наша основна мета тут, це не наше головне завдання — домогтися якихось поставок такого характеру", — пояснив Рамафоса.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін ігнорує запити турецького президента Таїпа Ердогана про переговори щодо зернової угоди, з якої вийшла РФ. Аналітики вважають, що це пов'язано з українськими командирами, які поїхали з Туреччини в Україну.