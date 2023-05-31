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В новом обращении Зеленский рассказал о роли морского зернового экспорта

31 мая 2023 23:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В новом обращении Зеленский рассказал о роли морского зернового экспорта
Президент Украины в Одесской области. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В конце 462-го дня полномасштабной войны Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу с традиционным обращением. Поделился впечатлениями от поездки в Одесскую область: провел там заседание Ставки Верховного Главнокомандующего страны и обсудил вопросы продовольственной безопасности.

Само обращение обнародовано на странице Президента Украины в Telegram и на сайте Офиса Президента Украины.

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В Одесской области Президент Украины Владимир Зеленский особое внимание уделил безопасности в Черном море и зерновому коридору.

"Мир знает, какую фундаментальную роль наш морской зерновой экспорт играет для продовольственной безопасности. Да и вообще безопасность в Черном море, действенность норм международного права по мореходству — это глобально важный фактор безопасности. Все морские страны мира сейчас видят, что может угрожать их портам, их акваториям, если России сойдет с рук блокировки мореходства в Черном море", — заявил Владимир Зеленский.

О зерновой блокаде

  • Порт "Южный" фактически заблокирован. Более полутора миллионов тонн агропродукции накоплено в одном "Южном". И это зерно, которое ожидают по меньшей мере десять стран мира, включая Турцию, Египет, Бангладеш, Китай.
  • Меньше продовольствия поставляется в эти страны, в эти регионы, тем выше там цены на еду, тем больше теряют люди в этих странах из своих семейных бюджетов.
  • Блокада одного порта в Украине создает очень серьезные риски для разных народов. Причем, в частности, для тех, отношениями с которыми Россия еще и пытается спекулировать.

Глава государства также сообщил, что в Одессе провел совещание по развитию нашей портовой инфраструктуры.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в Одессе провел заседание Ставки. Зеленский рассказал, что на заседании был заслушан командующий Москалев по оперативной ситуации в зоне его ответственности.

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