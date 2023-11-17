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У Німеччині попередили політиків про можливі дзвінки пранкерів з РФ

17 листопада 2023 13:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Німеччині попередили політиків про можливі дзвінки пранкерів з РФ
Російські пранкери Вован та Лексус. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Контррозвідка Німеччини попередила своїх політиків про можливі дзвінки від російських пранкерів Вована та Лексуса. Спецслужби радять ретельніше перевіряти особу абонента, що телефонує.

Про це повідомляє Bild.

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Дзвінки від російських пранкерів

З попередженням до німецьких політиків звернулася Федеральна служба із захисту конституції. Внутрішня спецслужба підпорядковується МВС та займається контррозвідкою. Вона надіслала відповідну інструкцію в усі регіони Німеччини.

"Наприклад, бургомістру і членам Сенату (уряду) Гамбурга. Їх закликають до "превентивних заходів проти поточної російської кампанії дезінформації", — йдеться у матеріалі.

Контррозвідка радить ретельніше перевіряти особу абонента, що телефонує, а також звертати увагу на змінені адреси електронної пошти і припиняти розмову, якщо виникають сумніви щодо співрозмовника.

Спецслужби вказали на Володимира Кузнєцова та Олексія Столярова, які відомі як Вован та Лексус. 

"Розігрування фальшивих особистостей спеціально використовується для поширення неправдивої інформації та публічного виставлення напоказ західних політиків. Це частина стратегії російських спецслужб", — сказав офіцер контррозвідки ФРН.

Нагадаємо, дипломатичний радник прем'єрки Італії Франческо Марія Тало подав у п'ятницю у відставку після інциденту з дзвінком кремлівських пранкерів. Повідомляється, що це могла бути робота російського дуету Лексуса та Вована, які довго практикують такі речі у відношенні світових лідерів.

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