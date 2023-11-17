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В Германии предупредили политиков о возможных звонках пранкеров из РФ

17 ноября 2023 13:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Германии предупредили политиков о возможных звонках пранкеров из РФ
Российские пранкеры Вован и Лексус. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Контрразведка Германии предупредила своих политиков о возможных звонках от российских пранкеров Вована и Лексуса. Спецслужбы советуют более тщательно проверять личность звонящего абонента.

Об этом сообщает Bild.

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С предупреждением к немецким политикам обратилась Федеральная служба по защите конституции. Внутренняя спецслужба подчиняется МВД и занимается контрразведкой. Она направила соответствующую инструкцию во все регионы Германии.

"Например, бургомистру и членам Сената (правительства) Гамбурга. Их призывают к "превентивным мерам против текущей российской кампании дезинформации", — говорится в материале.

Контрразведка советует тщательнее проверять личность звонящего абонента, а также обращать внимание на измененные адреса электронной почты и прекращать разговор, если возникают сомнения относительно собеседника.

Спецслужбы указали на Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных как Вован и Лексус.

"Разыгрывание фальшивых личностей специально используется для распространения ложной информации и публичного выставления напоказ западных политиков. Это часть стратегии российских спецслужб", — сказал офицер контрразведки ФРГ.

Напомним, дипломатический советник премьера Италии Франческо Мария Тало подал в пятницу в отставку после инцидента со звонком кремлевских пранкеров . Сообщается, что это могла быть работа российского дуэта Лексуса и Вована, долго практикующих такие вещи в отношении мировых лидеров.

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