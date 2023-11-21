У Нідерландах на лідера проросійської партії Тьєррі Боде здійснили напад

Лідер партії "Форум за демократію" Тьєррі Боде". Фото: Wikipedia

У Нідерландах на лідера партії "Форум за демократію" Тьєррі Боде напали в кафе. Проросійського політика вдарили пляшкою по голові.

Про це пише Nos.

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Так, лідера партії "Форум за демократію" Тьєррі Боде вдарили по голові пивною пляшкою в пабі Гронінгена. Це вже другий напад на Боде за останній час.

Боде вдарили пляшкою по голові. Фото: скриншот з відео

Боде вдарили пляшкою по голові. Фото: скриншот з відео

Зазначається, що в пабі політик прийшов на передвиборчу зустріч разом з іншими депутатами від своєї партії. Після нападу Боде доставили до лікарні.

"Щойно хірург-травматолог прийняв Тьєррі Боде в UMCG. Його вдарили по потилиці пивною пляшкою, а також вдарили біля ока на краю скроні", — зазначили у партії.

Відомо, що охоронець також отримав поранення в обличчя. Після цього партія вирішила скасувати ще один агітаційний захід у Зволле.

Підозрюваний у побитті був затриманий.

Нагадаємо, що 18 листопада на Київщині напали на журналіста видання "Українська правда" Михайла Ткача. Напад було скоєно біля ресторану "Тандир" у Козині.

Згодом поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за виявленою публікацією про перешкоджання журналістській діяльності. Йдеться про напад на журналіста Михайла Ткача.