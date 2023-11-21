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В Нидерландах на лидера пророссийской партии Тьерри Боде совершили нападение

21 ноября 2023 08:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Нидерландах на лидера пророссийской партии Тьерри Боде совершили нападение
Лидер партии "Форум за демократию" Тьерри Боде". Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Нидерландах лидера партии "Форум за демократию" Тьерри Боде напали в кафе. Пророссийского политика ударили бутылкой по голове.

Об этом пишет Nos.

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Так, лидера партии "Форум за демократию" Тьерри Боде ударили по голове пивной бутылкой в пабе Гронингена. Это уже второе нападение на Боде за последнее время.

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Боде ударили бутылкой по голове. Фото: скриншот с видео
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Боде ударили бутылкой по голове. Фото: скриншот с видео

Отмечается, что в пабе политик пришел на предвыборную встречу вместе с другими депутатами своей партии. После нападения Боде был доставлен в больницу.

"Только что хирург-травматолог принял Тьерри Боде в UMCG. Его ударили по затылку пивной бутылкой, а также ударили возле глаза на краю виска", — отметили в партии.

Известно, что охранник также получил ранение в лицо. После этого партия решила отменить еще одно агитационное мероприятие в Зволле.

Подозреваемый в избиении был задержан.

Напомним, что 18 ноября в Киевской области напали на журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача. Нападение было совершено возле ресторана "Тандыр" в Козине.

Впоследствии полиция Киевской области открыла уголовное производство по выявленной публикации о препятствовании журналистской деятельности. Речь идет о нападении на журналиста Михаила Ткача.

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