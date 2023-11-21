В Нидерландах на лидера пророссийской партии Тьерри Боде совершили нападение
В Нидерландах лидера партии "Форум за демократию" Тьерри Боде напали в кафе. Пророссийского политика ударили бутылкой по голове.
Об этом пишет Nos.
В Нидерландах напали на пророссийского Боде
Так, лидера партии "Форум за демократию" Тьерри Боде ударили по голове пивной бутылкой в пабе Гронингена. Это уже второе нападение на Боде за последнее время.
Отмечается, что в пабе политик пришел на предвыборную встречу вместе с другими депутатами своей партии. После нападения Боде был доставлен в больницу.
"Только что хирург-травматолог принял Тьерри Боде в UMCG. Его ударили по затылку пивной бутылкой, а также ударили возле глаза на краю виска", — отметили в партии.
Известно, что охранник также получил ранение в лицо. После этого партия решила отменить еще одно агитационное мероприятие в Зволле.
Подозреваемый в избиении был задержан.
Напомним, что 18 ноября в Киевской области напали на журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача. Нападение было совершено возле ресторана "Тандыр" в Козине.
Впоследствии полиция Киевской области открыла уголовное производство по выявленной публикации о препятствовании журналистской деятельности. Речь идет о нападении на журналиста Михаила Ткача.
Читайте Новини.LIVE!