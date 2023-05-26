У Нідерландах конфіскували землю колишнього зятя Путіна: розслідування

Бізнесмен Йорріт Фаассен. Фото: google.com

У Нідерландах конфіскували земельну ділянку колишнього зятя Путіна бізнесмена Йорріта Фаассена. Він був одружений зі старшою дочкою російського диктатора Марією Воронцовою.

Про це йдеться в спільному розслідуванні The Guardian з іншими ЗМІ.

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У Нідерландах бізнесмен Фаассен мав земельну ділянку площею 1 432 кв. м. Ще 2021 року він подав заявку на будівництво будинку та шести офісних будівель, однак наразі місце пустує.

Через зв'язок між Фаассеном та Путіним муніципалітет Амстердама зупинив процедуру надання дозволу будівництва в березні 2022 року. Згідно з записами в земельному кадастрі Нідерландів, заарештували ділянку 12 травня цьогоріч у межах кримінального розслідування через причину фінансових, економічних та екологічних правопорушень.

Це може свідчити про те, що Фаассен залучений до кримінального розслідування, однак немає офіційної інформації про причини його арешту та чи перебуває він під слідством.

Згідно з даними журналістів, Фаассена допитали слідчі в аеропорту Нідерландів за підозрою в "ухиленні від санкцій", після чого його ноутбук і мобільний телефон були конфісковані. Після цього Фаассен нібито повернувся до Москви.

Нагадаємо, що старша дочка російського диктатора Марія Воронцова тишком "позбулася" свого медичного бізнесу "Номеко", який займається проєктами ядерної медицини. Зі списку Федеральної податкової служби РФ зникли усі дані про засновників цієї фірми.