В Нидерландах конфисковали землю бывшего зятя Путина: расследование

Бизнесмен Йоррит Фаассен. Фото: google.com

В Нидерландах конфисковали земельный участок бывшего зятя Путина бизнесмена Йоррита Фаассена. Он был женат на старшей дочери российского диктатора Марии Воронцовой.

Об этом говорится в совместном расследовании The Guardian с другими СМИ.

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В Нидерландах бизнесмен Фаассен имел земельный участок площадью 1432 кв. м. Еще в 2021 году он подал заявку на строительство дома и шести офисных зданий, однако сейчас место пустует.

Из-за связи между Фаассеном и Путиным муниципалитет Амстердама остановил процедуру разрешения строительства в марте 2022 года. Согласно записям в земельном кадастре Нидерландов, арестовали участок 12 мая в рамках уголовного расследования по причине финансовых, экономических и экологических правонарушений.

Это может свидетельствовать о том, что Фаассен привлечен к уголовному расследованию, однако нет официальной информации о причинах его ареста и находится ли он под следствием.

Согласно данным журналистов, Фаассена допросили следователи в аэропорту Нидерландов по подозрению в "уклонении от санкций", после чего его ноутбук и мобильный телефон были конфискованы. После этого Фаассен якобы вернулся в Москву.

Напомним, что старшая дочь российского диктатора Мария Воронцова втихую "избавилась" от своего медицинского бизнеса "Номеко", занимающегося проектами ядерной медицины. Из списка Федеральной налоговой службы РФ исчезли все данные об учредителях этой фирмы.