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"У нас не было ни с кем договоренности": у Зеленского раскрыли детали нового интервью президента

17 июля 2023 16:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"У нас не было ни с кем договоренности": у Зеленского раскрыли детали нового интервью президента
Отгрузка зерна. Фото: 24 Канал
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью африканским журналистам. В частности вопросы касались зернового соглашения и в пресс-службе президента предоставили отрывки из беседы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

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По словам Зеленского есть две сделки: Украина — Турция — ООН и Россия — Турция — ООН. Поэтому, когда РФ делает громкие заявления об остановке зерновой сделки, она срывает договоренности с Турцией и ООН.

"У нас не было никаких с ними договоренностей, — сказал Зеленский.

Также в интервью африканским журналистам он указал на том, что Украина должна сделать все возможное для использования Черноморского пути, независимо от России. При этом он уточнил, что к украинским властям обратились собственники кораблей. Они утверждают, что если Украина разрешит и Турция позволит, они продолжат транспортировку зерна.

Зеленский
Сообщение Сергея Никифорова. Фото: скриншот

Напомним, что представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин выразила надежду на продление полномасштабной реализации Черноморской зерновой сделки, направленной на транспортировку зерновых из Украины через Черное море. Также она указала полную готовность Китая сотрудничать с участниками сделки.

Также мы сообщали, что срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Сегодня в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

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