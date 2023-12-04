У МЗС Угорщини підтвердили, що Порошенко ініціював зустріч з Орбаном

Експрезидент України Петро Порошенко та Прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Фото: угорські ЗМІ

Експрезидент України Петро Порошенко хотів та став ініціатором зустрічі з Прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Тема запланованої розмови, що не відбулася, не відома.

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на слуханнях в угорському парламенті.

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Сійярто вказав, що Петро Порошенко справді був ініціатором зустрічі з Віктором Орбаном. Він також додав, що угорський політик готовий вести перемовини з будь-ким. У Службі Безпеки України таку обставину використали як пояснення недопуску українського політика за кордон.

"Орбан радий вести переговори з ким завгодно, включно з колишніми лідерами іноземних держав", — глава МЗС Угорщини.

Однак Сійярто не обговорював тему запланованої розмови політиків.

"Давайте не вдаватися в таку наукову фантастику", — додав Сійярто.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала закордонний візит колишнього президента України Петра Порошенка 1 грудня. За інформацією СБУ, така поїздка могла стати "інструментом в руках російських спецслужб".

Додамо, Петра Порошенка 1 грудня не випустили за кордон для поїздки до Сполучених Штатів Америки. Відео з пункту пропуску на кордоні спочатку поширив сам політик, пізніше з'явилися інші кадри його спілкування з прикордонниками.