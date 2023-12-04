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В МИД Венгрии подтвердили, что Порошенко инициировал встречу с Орбаном

4 декабря 2023 16:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В МИД Венгрии подтвердили, что Порошенко инициировал встречу с Орбаном
Экс-президент Украины Петр Порошенко и премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото: венгерские СМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Экс-президент Украины Петр Порошенко хотел и стал инициатором встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Запланированная тема несостоявшегося разговора неизвестна.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на слушаниях в венгерском парламенте.

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Сийярто указал, что Петр Порошенко действительно был инициатором встречи с Виктором Орбаном. Он также добавил, что венгерский политик готов вести переговоры с кем угодно. В Службе безопасности Украины такое обстоятельство использовали в качестве объяснения недопуска украинского политика за границу.

"Орбан рад вести переговоры с кем угодно, включая бывших лидеров иностранных государств", — глава МИД Венгрии.

Однако Сийярто не обсуждал тему планируемого разговора политиков.

"Давайте не вдаваться в такую научную фантастику", — добавил Сийярто.

Напомним, Верховная Рада отменила заграничный визит бывшего президента Украины Петра Порошенко 1 декабря. По информации СБУ, подобная поездка могла стать "инструментом в руках российских спецслужб".

Петра Порошенко 1 декабря не выпустили за границу для поездки в Соединенные Штаты Америки. Видео из пункта пропуска на границе сначала распространил сам политик, позже появились другие кадры его общения с пограничниками.

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