В МИД рассказали, может ли состояться спецтрибунал над Путиным заочно

Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич. Фото: google.com

Российское руководство может быть осуждено заочно. Украина и партнеры обсуждают такой формат спецтрибунала.

Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич во время брифинга, передает "РБК-Украина".

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"Стоит говорить не о трибунале "in absentia", а о процессе. Потому что трибунал — это орган, это суд. Соответственно суд может работать или только в присутствии обвиняемых лиц, или же отсутствии. То есть "in absentia" — это по сути заочное производство", — говорит Кориневич.

По его словам, в настоящее время большинство международных трибуналов "in absentia" не работают. Однако трибуналы, созданные на основе национальных судебных систем, работают по формам, которые рассматривает конкретное государство.

"То есть это будет зависеть от того, на какой основе будет построен спецтрибунал. Это безусловно, в том числе, зависит от тех консультаций, которые мы проводили и будем дальше проводить с нашими партнерами. Поэтому в вопросе производства есть много "подводных камней", в частности, обеспечение права на справедливый суд и различные другие стандарты", — добавил посол.

Напомним, на следующий год уже может заработать Международный специальный трибунал для военного и политического руководства России. Практически все цивилизованные страны мира поддержали создание спецтрибунала для привлечения российского диктатора Владимира Путина и его ближайшего окружения к ответственности.