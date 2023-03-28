В МИД Польши намекнули на возможный визит Зеленского в Варшаву

Владимир Зеленский и Анджей Дуда

В Министерстве иностранных дел Польши намекнули, что в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Варшаву. Анонсировать возможный визит не будут по соображениям безопасности.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает PolskieRadio.

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"Думаю, это произойдет скоро, но давайте не будем опережать факты. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как обычно анонсируют приезд лидеров иностранных государств по соображениям безопасности", — сказал Яблонский.

По его словам, Владимир Зеленский и Анджей Дуда активно поддерживают контакты.

Напомним, Польша передаст свои самолеты МиГ-29 на нужды Вооруженных сил Украины. Взамен польская армия получит образцы южнокорейской и американской авиации.

Также мы писали, что общественная инициатива Евромайдан-Варшава, фонд Stand with Ukraine и организации Nova Ukraine в Польше провели информационную кампанию "Спасибо, Польша". Она проводилась к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Добавим, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен убедить партнеров в ЕС в необходимости совместной закупки боеприпасов за пределами Евросоюза, поскольку они срочно нужны Украине, а в Европе их мало.