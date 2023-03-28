В МИД Польши намекнули на возможный визит Зеленского в Варшаву
В Министерстве иностранных дел Польши намекнули, что в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Варшаву. Анонсировать возможный визит не будут по соображениям безопасности.
Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает PolskieRadio.
-
В Киевской области началась посевная кампания 2023 года: детали
-
Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР
-
Эмбарго на нефть: россия утверждает, что избежала потерь благодаря Индии и Китаю
-
"Герои не умирают": в Одессе открыли мемориал погибшим военнослужащим
-
Вениславский сообщил, где сейчас находится экс-глава СБУ Баканов
-
За три дня россияне обстреляли более 20 сел и городов в Запорожье: полиция показала последствия
-
Статуя Месси появится рядом с памятниками Пеле и Марадоны
-
Ведущая программы "Аферисты в сетях" поиронизировала по отношению к своей фигуре: реакция соцсетей
-
Профсоюзы Франции просят Макрона поставить паузу в пенсионной реформе
-
Россияне пытаются уничтожить украинские библиотеки на оккупированных территориях: детали
Подробности
"Думаю, это произойдет скоро, но давайте не будем опережать факты. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как обычно анонсируют приезд лидеров иностранных государств по соображениям безопасности", — сказал Яблонский.
По его словам, Владимир Зеленский и Анджей Дуда активно поддерживают контакты.
Напомним, Польша передаст свои самолеты МиГ-29 на нужды Вооруженных сил Украины. Взамен польская армия получит образцы южнокорейской и американской авиации.
Также мы писали, что общественная инициатива Евромайдан-Варшава, фонд Stand with Ukraine и организации Nova Ukraine в Польше провели информационную кампанию "Спасибо, Польша". Она проводилась к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
Добавим, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен убедить партнеров в ЕС в необходимости совместной закупки боеприпасов за пределами Евросоюза, поскольку они срочно нужны Украине, а в Европе их мало.