В Москве истерика: так реагируют на кассетные боеприпасы для Украины

Представитель МИД России Мария Захарова. Фото: российские СМИ

В Москве истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами Америки. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.

Такое заявление сделала спикер российского МИД Мария Захарова. Ее цитируют российские СМИ.

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В РФ достаточно истерически отреагировали на предоставление кассетных боеприпасов Украине.

"Уровень провокаций США зашкаливает, приближает новую мировую войну", — заявили в МИД России.

Также Захарова быстренько нашла брифинг спикера Байдена Джен Псаки от 28 февраля 2022 года, где та говорит о военном преступлении от использования кассетных боеприпасов.

Правда, при этом Захарова почему-то забыла, что россияне активно используют кассетные боеприпасы в войне с Украиной. И о военном преступлении не говорят.

Также предоставление Украине кассетных боеприпасов прокомментировал посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Вашингтон продолжает "поднимать ставки" в конфликте. Глубокое присутствие США в противостоянии в Украине и без кассетных боеприпасов ни у кого не вызывало сомнений. Однако нынешний уровень американских провокаций действительно зашкаливает, приближая человечество к новой мировой войне", — заявил посол.

Кассетные боеприпасы в Украине

Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности.

На брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что это было тяжелое решение, однако президент Джо Байден все же согласился передать боеприпасы.

Также он сообщил, что существует большая разница между типом используемых Россией кассетных боеприпасов и теми, которые США поставят Украине. Он отметил, что использование РФ кассетных боеприпасов в этом конфликте совершенно неприемлемо, ведь захватчики используют это оружие для нападения и обстрелов гражданских построек.

Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 800 млн долларов.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает против использования кассетных боеприпасов на фронте.

Интересно, что Гутерреш заговорил о них только после того, как США заявили об их поставках для Украины.