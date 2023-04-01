В Молдове украинцы пожаловались на экс-президента Додона за одобрение агрессии рф

Экс-президент Молдовы Игорь Додон

Одно из объединений украинцев Молдовы подало жалобу на бывшего президента Молдовы Игоря Додона в генеральную прокуратуру страны. Руководитель объединения опубликовал фото заявления, в котором указано, что Додон в ходе публичного выступления в автономном регионе Молдовы, Гагаузии, заявил о необходимости присоединения Молдовы к рф и призвал российскую армию напасть на независимую Молдову.

Об этом пишет Newsmaker.

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Ассоциация украинцев Молдовы, которая выступила против высказываний Додона, утверждает, что он выразил одобрение агрессии рф и надежду на ее вторжение в Молдову. Организация призывает открыть уголовное дело против бывшего президента за разжигание межнациональной розни, госизмену, поддержку войны и призыв к войне, оскорбление руководства Молдовы, призывы к сепаратизму и экстремизму.

Руководитель объединения Михаил Багас считает, что высказывания Додона противоречат национальным интересам Молдовы, а также нормам международного права и являются подстрекательством к нарушению территориальной целостности страны. В заявлении указывается, что видеодоказательства выступления Додона доступны в публичном доступе.

Ранее, в ходе встречи с избирателями в Гагаузии, Додон заявил, что без рф Молдова не выживет и призвал не опускать руки, добавив фразу "Наши уже рядом!". Эти высказывания вызвали недовольство среди украинской общины Молдовы, которая увидела в них призыв к вторжению рф в Молдову.

Напомним, что 31 марта правоохранители Молдовы не пустили в страну россиянина. Он участвовал в боевых действиях против Украины.

Военнослужащего, который является гражданином рф, задержали в аэропорту Кишинева. Он хотел попасть в Тирасполь.

Кроме того, 31 марта в Украину прибыла президент Молдовы Мая Санду, чтобы принять участие в саммите. Она уже посетила Бучу в Киевской области.