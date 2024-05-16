У Молдові хочуть заборонити проросійську партію, яка пов'язана з олігархом-втікачем

Парламент Молдови. Фото: voanews.com

Міністерство юстиції Молдови звернулося до суду з проханням тимчасово заборонити проросійську політичну партію "Шанс", яку пов'язують з олігархом Іланом Шором. Діяльність фракції хочуть призупинити на шість місяців.

Про це пише Reuters.

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"Мін'юст Молдови звернувся до суду Кишинева з проханням накласти обмеження на політичну діяльність проросійської партії "Шанс", яка виступає проти прагнення уряду приєднатися колишньої радянської держави до Європейського Союзу до 2030 року", — пише видання про деталі заборони діяльності партії.

Пояснює, що відповідне рішення ухвалили після перевірки партії. Виявилося, що керівництво "Шансу" не виконало вимог ЦВК і не надало повних даних про свою діяльність.

Відповідно, суд таки може призупинити діяльність партії й заборонити брати участь на президентських виборах і референдумі про членство в ЄС, які відбудуться в жовтні.

Як відомо, діяльність партії пов'язана із втікачем Іланом Шором, якого минулого року засудили до 15 років ув’язнення. Його звинувачують у зникненні одного мільярда доларів з банківської системи Молдови. Наразі Шор проживає у Ізраїлі.

Нагадаємо, Велика Британія попередила Молдову про загрозу гібридних атак напередодні виборів в країні. Відомо, що Росія планує поширювати дезінформацію в Молдові, зокрема, створену штучним інтелектом.

Раніше опозиція Молдови сформувала політичний блок "Перемога". Метою блоку є відновлення відносин з РФ, СНД та ЄАЕС.