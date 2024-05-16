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В Молдове хотят запретить пророссийскую партию, которая связана с олигархом-беглецом

16 мая 2024 08:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Молдове хотят запретить пророссийскую партию, которая связана с олигархом-беглецом
Парламент в Молдове. Фото: voanews.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министерство юстиции Молдовы обратилось в суд с просьбой временно запретить пророссийскую политическую партию "Шанс", связываемую с олигархом Иланом Шором. Деятельность фракции хотят приостановить на шесть месяцев.

Об этом пишет Reuters.

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Что еще известно о запрете партии в Молдове

"Миньюст Молдовы обратился в суд Кишинева с просьбой наложить ограничения на политическую деятельность пророссийской партии "Шанс", выступающей против стремления правительства присоединиться бывшего советского государства к Европейскому Союзу до 2030 года", — пишет издание о деталях запрета деятельности партии.

Объясняет, что решение было принято после проверки партии. Оказалось, что руководство "Шанса" не выполнило требования ЦИК и не предоставило полные данные о своей деятельности.

Соответственно, суд может приостановить деятельность партии и запретить участвовать на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС, которые состоятся в октябре.

Как известно, деятельность партии связана с беглецом Иланом Шором, которого в прошлом году приговорили к 15 годам заключения. Он обвиняется в исчезновении одного миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. В настоящее время Шор проживает в Израиле.

Напомним, Великобритания предупредила Молдову об угрозе гибридных атак в преддверии выборов в стране. Известно, что Россия планирует распространять дезинформацию в Молдове, в частности созданную искусственным интеллектом.

Ранее оппозиция Молдавии сформировала политический блок "Победа". Целью блока является возобновление отношений с РФ, СНГ и ЕАЭС.

Молдова
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политики
Кремль
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