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У Міноборони пообіцяли відмовитися від паперових документів після скандального тендеру

5 листопада 2023 21:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Міноборони пообіцяли відмовитися від паперових документів після скандального тендеру
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: apostrophe.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Міноборони замовило обкладинок та папок на 20 мільйонів гривень. Утім, у самому міністерстві стверджують, що відмовлятимуться від паперових документів.

Про це повідомили заступники міністра оборони Юрій Джигєр та Катерина Черногоренко.

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Коментар Катерини Черногоренко

Черногоренко повідомила, що зараз займається впровадженням змін, щоб традиційні папки, файли та гори паперів стали історією в армії та Міністерстві оборони.

"Ми працюємо над проєктами, спрямованими на заміну паперових носіїв електронними аналогами. Наша мета спростити процедури та скоротити видатки державного бюджету. Незабаром папки стануть частиною минулого", — каже вона.

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Повідомлення Катерини Чорногоренко. Фото: скриншот

Коментар Юрія Джигира

Джигир зазначив, що через побоювання щодо можливого придбання товарів, робіт і послуг за високими цінами на бюджетні кошти, що може негативно позначитися на репутації Міністерства оборони, він розпорядився організувати постійний контроль за такими закупівлями з боку Служби внутрішнього аудиту.

"Це допоможе своєчасно виявляти і вживати заходів проти ризиків, що виникають, що, своєю чергою, запобігатиме недоцільному використанню бюджетних коштів", — додав він.

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Повідомлення Юрія Джиріга. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України прокоментували тендер про закупівлю обкладинок. Там заявили, що ціна, заявлена ЗМІ, не відповідає дійсності.

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