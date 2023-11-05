У Міноборони пообіцяли відмовитися від паперових документів після скандального тендеру
Нещодавно з'явилася інформація про те, що Міноборони замовило обкладинок та папок на 20 мільйонів гривень. Утім, у самому міністерстві стверджують, що відмовлятимуться від паперових документів.
Про це повідомили заступники міністра оборони Юрій Джигєр та Катерина Черногоренко.
Коментар Катерини Черногоренко
Черногоренко повідомила, що зараз займається впровадженням змін, щоб традиційні папки, файли та гори паперів стали історією в армії та Міністерстві оборони.
"Ми працюємо над проєктами, спрямованими на заміну паперових носіїв електронними аналогами. Наша мета — спростити процедури та скоротити видатки державного бюджету. Незабаром папки стануть частиною минулого", — каже вона.
Коментар Юрія Джигира
Джигир зазначив, що через побоювання щодо можливого придбання товарів, робіт і послуг за високими цінами на бюджетні кошти, що може негативно позначитися на репутації Міністерства оборони, він розпорядився організувати постійний контроль за такими закупівлями з боку Служби внутрішнього аудиту.
"Це допоможе своєчасно виявляти і вживати заходів проти ризиків, що виникають, що, своєю чергою, запобігатиме недоцільному використанню бюджетних коштів", — додав він.
Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України прокоментували тендер про закупівлю обкладинок. Там заявили, що ціна, заявлена ЗМІ, не відповідає дійсності.
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