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В Минобороны пообещали отказаться от бумажных документов после скандального тендера

5 ноября 2023 21:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Минобороны пообещали отказаться от бумажных документов после скандального тендера
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: apostrophe.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно появилась информация о том, что Минобороны заказало обложек и папок на 20 миллионов гривен. Впрочем, в самом министерстве утверждают, что будут отказываться от бумажных документов.

Об этом сообщили заместители министра обороны Юрий Джигир и Екатерина Черногоренко.

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Комментарий Екатерины Черногоренко

Черногоренко сообщила, что сейчас занимается внедрением изменений, чтобы традиционные папки, файлы и горы бумаг стали историей в армии и Министерстве обороны. 

"Мы работаем над проектами, направленными на замену бумажных носителей электронными аналогами. Наша цель — упростить процедуры и сократить расходы государственного бюджета. В скором времени папки станут частью прошлого", — говорит она.

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Сообщение Екатерины Черногоренко. Фото: скриншот

Комментарий Юрия Джигира

Джигир указал, что в связи с опасениями касательно возможного приобретения товаров, работ и услуг по высоким ценам на бюджетные средства, что может отрицательно сказаться на репутации Министерства обороны, он распорядился организовать постоянный контроль за такими закупками со стороны Службы внутреннего аудита. 

"Это поможет своевременно выявлять и принимать меры против возникающих рисков, что, в свою очередь, предотвратит нецелесообразное использование бюджетных средств", — добавил он.

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Сообщение Юрия Джирига. Фото: скриншот

Напомним, что в Министерстве обороны Украины прокомментировали тендер о закупке обложек. Там заявили, что цена, заявленная СМИ, не соответствует действительности.

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