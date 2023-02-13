Создание антикоррупционного совещательного органа при Минобороны: список организаций, присоединившихся к рабочей группе

В Минобороны начали работу над созданием антикоррупционного совещательного органа: подробности
Уже 13 общественных организаций присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины. В пятницу, 10 февраля, уже прошло первое заседание рабочей группы.
Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
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Что известно
Резников отметил, что он провел в пятницу заседание рабочей группы по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны.
К рабочей группе уже присоединились представители таких общественных организаций:
- Проекта реформы оборонных закупок,
- Проекта усиления добродетели и профессионализма в Минобороны,
- Бигус Инфо,
- Центра оборонных стратегий,
- Украинского центра исследования проблем безопасности им. Дмитрия Тимчука,
- ГО Демократична сокира,
- ГО Стоп коррупции,
- Центра исследования армии, конверсии и разоружения,
- БУ Волонтерское движение,
- ГО Разом проти корупції,
- Совета общественного контроля НАБУ,
- ВО Автомайдан,
- Ассоциации общественного питания.
"Вызовов много. Поэтому договорились двигаться максимально оперативно. Я благодарен экспертам за конструктивную работу и критику, а также за то, что изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры", — пишет министр.
Отмечается, что вся подготовительная работа со стороны Минобороны поручена обеспечить государственному секретарю.
Скандал с закупками продовольствия для ВСУ
Ранее журналисты заявили о хищении средств на закупках продовольствия для армии. 21 января издание "Зеркало недели" опубликовало материал журналиста и основателя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, в котором утверждается, что с участием Министерства обороны Украины разворовываются средства на закупку продовольствия для ВСУ.
В частности, по словам журналиста, ведомство законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку, а картошку заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8–9 грн.
В Минобороны заявили, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение. В ведомстве сообщили, что проводят внутреннюю проверку и готовят материалы в СБУ для проведения расследования распространения заведомо ложных данных.
2 февраля работники ГБР и СБУ заявили, что задержали преступную группу, которая присваивала средства, выделенные на питание украинских военнослужащих. Отмечается, что дельцы причастны к хищениям почти 5 млн гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство инициирует создание рабочей группы под председательством министра экономики Юлии Свириденко, задача которой — разработка новой системы закупок продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ожидается, что обновят систему Prozorro.