Міністр оборони Британії назвав РФ та Китай прямою загрозою

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Росія та Китай є прямою загрозою демократичним принципам. Лондон стурбований тісними зв'язками Москви з Пекіном.

Про це Грант Шаппс сказав в інтерв'ю Sky News у неділю, 19 травня.

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Росія та Китай є загрозою демократичним принципам

За словами Шаппса, російський диктатор Володимир Путін "буквально вбиває своїх опонентів". Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпін "не поділяє цінності свободи та демократії".

"Отже, якщо у нас така ситуація і вони намагаються поширити свою систему на решту світу, ми повинні зрозуміти та розплющити очі, що це пряма загроза нашому способу життя", — заявив Шаппс.

Він також нагадав про зв’язки Росії з Іраном і Північною Кореєю, як подібний ризик.

"Це недобре для тих із нас, хто любить демократію", — додав міністр.

Нагадаємо, 16 травня Володимир Путін приїхав до Китаю з дводенним візитом. За даними аналітиків, російський диктатор зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном, щоб обговорити додаткову військову підтримку для своєї країни для продовження війни проти України.

Також, розвиваючи свій ВПК, Китай втрачає інтерес до сучасної техніки та озброєння Росії. Але продовжує купувати у РФ двигуни радянських винищувачів.