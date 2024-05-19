Министр обороны Британии назвал РФ и Китай прямой угрозой

В Минобороны Британии заявили, что Китай и Россия являются прямой угрозой
Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Россия и Китай представляют собой прямую угрозу демократическим принципам. Лондон обеспокоен тесными связями Москвы с Пекином.
Об этом Грант Шаппс сказал в интервью Sky News в воскресенье, 19 мая.
Россия и Китай представляют угрозу демократическим принципам
По словам Шаппса, российский диктатор Владимир Путин "буквально убивает своих оппонентов". В то же время лидер Китая Си Цзиньпин "не разделяет ценности свободы и демократии".
"Итак, если у нас такая ситуация и они пытаются распространить свою систему на остальной мир, мы должны понять и открыть глаза, что это прямая угроза нашему образу жизни", — заявил Шаппс.
Он также напомнил о связях России с Ираном и Северной Кореей, как подобный риск.
"Это нехорошо для тех из нас, кто любит демократию", — добавил министр.
Напомним, 16 мая Владимир Путин приехал в Китай с двухдневным визитом. По данным аналитиков, российский диктатор встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить дополнительную военную поддержку своей страны для продолжения войны против Украины.
Также развивая свой ВПК, Китай теряет интерес к современной технике и вооружению России. Но продолжает покупать у РФ двигатели советских истребителей.
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