Министр обороны Британии назвал РФ и Китай прямой угрозой

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Россия и Китай представляют собой прямую угрозу демократическим принципам. Лондон обеспокоен тесными связями Москвы с Пекином.

Об этом Грант Шаппс сказал в интервью Sky News в воскресенье, 19 мая.

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Россия и Китай представляют угрозу демократическим принципам

По словам Шаппса, российский диктатор Владимир Путин "буквально убивает своих оппонентов". В то же время лидер Китая Си Цзиньпин "не разделяет ценности свободы и демократии".

"Итак, если у нас такая ситуация и они пытаются распространить свою систему на остальной мир, мы должны понять и открыть глаза, что это прямая угроза нашему образу жизни", — заявил Шаппс.

Он также напомнил о связях России с Ираном и Северной Кореей, как подобный риск.

"Это нехорошо для тех из нас, кто любит демократию", — добавил министр.

Напомним, 16 мая Владимир Путин приехал в Китай с двухдневным визитом. По данным аналитиков, российский диктатор встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить дополнительную военную поддержку своей страны для продолжения войны против Украины.

Также развивая свой ВПК, Китай теряет интерес к современной технике и вооружению России. Но продолжает покупать у РФ двигатели советских истребителей.