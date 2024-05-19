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В Минобороны Британии заявили, что Китай и Россия являются прямой угрозой

19 мая 2024 22:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Министр обороны Британии назвал РФ и Китай прямой угрозой
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Россия и Китай представляют собой прямую угрозу демократическим принципам. Лондон обеспокоен тесными связями Москвы с Пекином.

Об этом Грант Шаппс сказал в интервью Sky News в воскресенье, 19 мая.

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По словам Шаппса, российский диктатор Владимир Путин "буквально убивает своих оппонентов". В то же время лидер Китая Си Цзиньпин "не разделяет ценности свободы и демократии".

"Итак, если у нас такая ситуация и они пытаются распространить свою систему на остальной мир, мы должны понять и открыть глаза, что это прямая угроза нашему образу жизни", — заявил Шаппс.

Он также напомнил о связях России с Ираном и Северной Кореей, как подобный риск.

"Это нехорошо для тех из нас, кто любит демократию", — добавил министр.

Напомним, 16 мая Владимир Путин приехал в Китай с двухдневным визитом. По данным аналитиков, российский диктатор встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить дополнительную военную поддержку своей страны для продолжения войны против Украины.

Также развивая свой ВПК, Китай теряет интерес к современной технике и вооружению России. Но продолжает покупать у РФ двигатели советских истребителей.

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