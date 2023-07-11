В сети появилось видео, как нардеп Марченко выбросила взятку через забор

Народный депутат Украины Людмила Марченко. Фото: google

Сегодня, 11 июля, НАБУ и САП сообщили о подозрении народной депутатке Украины из Тернопольщины Людмиле Марченко, которая помогала мужчинам выезжать за границу. Одна из взяток, которую она получила, выбросила через собственный забор для того, чтобы отвести от себя подозрения.

Соответствующее видео обнародовало НАБУ.

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Следовательно, депутат Марченко вместе со своей помощницей помогали мужчинам выехать за границу через систему "Путь".

"По данным следствия, нардепка вместе со своей помощницей пообещали за предоставление неправомерной выгоды обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесении соответствующих сведений в Информационную систему "Путь", — говорится в сообщении.

За свои услуги с одного клиента женщины получали 5,3 тысяч долларов. При получении одной доли взятки в размере 2,8 тысячи долларов людей разоблачили.

Напомним, в Киеве разоблачили преступную группу, которая выдавала себя за полицейских и грабила людей.

Добавим, что в Киеве СБУ разоблачила экснардепа, подписавшего обращение к Путину о признании "Л/ДНР".