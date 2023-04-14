У Львові з робочим візитом перебувала Перше леді України Олена Зеленська

Перше леді України Олена Зеленська у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Фото: Олена Зеленська

Під час робочого візиту до Львова Олена Зеленська Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (ЗУСДМЦ) та клініку психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді ЗУСДМЦ.

Про це повідомили у Telegram каналі Першої леді

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"Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр отримав ультрасучасне обладнання для діагностики завдяки коштам, які зібрало Посольство України у Великій Британії під час спеціального благодійного аукціону. Я вдячна Посольству, яке відгукнулося на пропозицію об’єднати зусилля, щоб зібрати кошти для придбання сучасного медичного обладнання. Загальна сума закупівлі — понад 45 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні

Олена Зеленська разом із міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком відвідали Клініку психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді ЗУСДМЦ. Фото: Олена Зеленська

Окрім того, разом із міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком сьогодні відвідали також Клініку психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді ЗУСДМЦ.

Психологи клініки пройшли навчання в Ізраїльському центрі травми та стійкості NATAL і тепер надають безкоштовну підтримку вимушеним переселенцям та постраждалим від війни. Хоча працюють тут не лише з дітьми: у групах підтримки для батьків "Діти і війна" за сприяння ЮНІСЕФ в Україні долають воєнні травми із цілими родинами.

Олена Зеленська разом із міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком відвідали Клініку психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді ЗУСДМЦ. Фото: Олена Зеленська

Зокрема, клініка здійснює діагностику нейророзвиткових розладів (компульсивні й тривожні розлади, депресії через війну тощо), розладів підліткового віку та допомагає зберегти здоров’я підлітків і молоді.

За час повномасштабного вторгнення фахівці установи надали 1270 консультацій пацієнтам віком від 2 до 72 років.

"Саме медичні заклади Львівщини взяли на себе велику частину праці з лікування та реабілітації українців, постраждалих від російського нападу. Саме через Львів рік тому проходили наші "конвої життя", коли вивозили тяжкохворих дітей і дорослих із-під бомбардування на лікування за кордоном. А нині найкраща допомога надається просто тут", — повідомила Олена Зеленська

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові безкоштовно консультуватимуть дітей з хворобами печінки. 19 квітня спеціалісти лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова консультуватимуть дітей із захворюваннями печінки і жовчних шляхів.