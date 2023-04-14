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У Львові з робочим візитом перебувала Перше леді України Олена Зеленська: подробиці

14 квітня 2023 19:39
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові з робочим візитом перебувала Перше леді України Олена Зеленська
Перше леді України Олена Зеленська у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Фото: Олена Зеленська
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Під час робочого візиту до Львова Олена Зеленська Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (ЗУСДМЦ)  та клініку психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді ЗУСДМЦ.

Про це повідомили у Telegram каналі Першої леді 

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"Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр отримав ультрасучасне обладнання для діагностики  завдяки коштам, які зібрало Посольство України у Великій Британії під час спеціального благодійного аукціону. Я вдячна Посольству, яке відгукнулося на пропозицію об’єднати зусилля, щоб зібрати кошти для придбання сучасного медичного обладнання. Загальна сума закупівлі   — понад 45 мільйонів гривень",  — йдеться у повідомленні

Олена Зеленська Разом із міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком сьогодні відвідали також Клініку психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді ЗУСДМЦ
Олена Зеленська разом із міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком відвідали  Клініку психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді ЗУСДМЦ. Фото: Олена Зеленська

Окрім того, разом із міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком сьогодні відвідали також Клініку психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді ЗУСДМЦ.

Психологи клініки пройшли навчання в Ізраїльському центрі травми та стійкості NATAL і тепер надають безкоштовну підтримку вимушеним переселенцям та постраждалим від війни. Хоча працюють тут не лише з дітьми: у групах підтримки для батьків "Діти і війна" за сприяння ЮНІСЕФ в Україні долають воєнні травми із цілими родинами.

Олена Зеленська разом із міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком відвідали  Клініку психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді ЗУСДМЦ. Фото: Олена Зеленська
Олена Зеленська разом із міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком відвідали  Клініку психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді ЗУСДМЦ. Фото: Олена Зеленська

Зокрема, клініка здійснює діагностику нейророзвиткових розладів (компульсивні й тривожні розлади, депресії через війну тощо), розладів підліткового віку та допомагає зберегти здоров’я підлітків і молоді. 

За час повномасштабного вторгнення фахівці установи надали 1270 консультацій пацієнтам віком від 2 до 72 років.

"Саме медичні заклади Львівщини взяли на себе велику частину праці з лікування та реабілітації українців, постраждалих від російського нападу. Саме через Львів рік тому проходили наші "конвої життя", коли вивозили тяжкохворих дітей і дорослих із-під бомбардування на лікування за кордоном. А нині найкраща допомога надається просто тут", — повідомила Олена Зеленська 

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові безкоштовно консультуватимуть дітей з хворобами печінки. 19 квітня спеціалісти лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова консультуватимуть дітей із захворюваннями печінки і жовчних шляхів. 

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