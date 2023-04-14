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Во Львове с рабочим визитом находилась Первая леди Украины Елена Зеленская: подробности

14 апреля 2023 19:39
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове с рабочим визитом находилась Первая леди Украины Елена Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре. Фото: Елена Зеленская
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во время рабочего визита во Львов Елена Зеленская Западно-украинский специализированный детский медицинский центр (ЗУСДМЦ) и клинику психического здоровья детей, подростков и молодежи ЗУСДМЦ.

Об этом сообщили в Telegram канале Первой леди

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"Западноукраинский специализированный детский медицинский центр получил ультрасовременное оборудование для диагностики благодаря средствам, которые собрало Посольство Украины в Великобритании во время специального благотворительного аукциона. Я благодарна Посольству, которое откликнулось на предложение объединить усилия, чтобы собрать средства для приобретения современного медицинского центра. сумма закупки  — более 45 миллионов гривен" , - говорится в сообщении

Елена Зеленская Вместе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко сегодня посетили также Клинику психического здоровья детей, подростков и молодежи ЗУСДМЦ
Елена Зеленская вместе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко посетили Клинику психического здоровья детей, подростков и молодежи ЗУСДМЦ. Фото: Елена Зеленская

Кроме того, вместе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко сегодня посетили также Клинику психического здоровья детей, подростков и молодежи ЗУСДМЦ.

Психологи клиники прошли обучение в Израильском центре травмы и стойкости NATAL и оказывают бесплатную поддержку вынужденным переселенцам и пострадавшим от войны. Хотя работают здесь не только с детьми: в группах поддержки для родителей "Дети и война" при содействии ЮНИСЕФ в Украине одолевают военные травмы с целыми семьями.

Елена Зеленская вместе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко посетили Клинику психического здоровья детей, подростков и молодежи ЗУСДМЦ. Фото: Елена Зеленская
Елена Зеленская вместе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко посетили Клинику психического здоровья детей, подростков и молодежи ЗУСДМЦ. Фото: Елена Зеленская

В частности, клиника осуществляет диагностику нейроразвитых расстройств (компульсивные и тревожные расстройства, депрессии из-за войны войны и т.д.), расстройств подросткового возраста и помогает сохранить здоровье подростков и молодежи.

За время полномасштабного вторжения специалисты учреждения предоставили 1270 консультаций пациентам в возрасте от 2 до 72 лет.

"Именно медицинские учреждения Львовщины взяли на себя большую часть труда по лечению и реабилитации украинцев, пострадавших от российского нападения. Именно через Львов год назад проходили наши "конвои жизни", когда вывозили тяжелобольных детей и взрослых из-под бомбардировки на лечение за границей. А сейчас лучшая помощь предоставляется прямо здесь" , — сообщила Елена Зеленская.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут бесплатно консультировать детей с болезнями печени. 19 апреля специалисты больницы святого Николая Первого медицинского объединения Львова будут консультировать детей с заболеваниями печени и желчных путей.

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