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У Львові працівниця Львівської облради, якій подарували перепустку, отримала догану

30 березня 2023 16:09
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові працівницю Львівської облради, якій подарували перепустку, отримала догану
Василина Софранюк працює головною спеціалісткою Відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва Львівської обласної ради
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Працівниця апарату Львівської облради Василина Софранюк отримала догану. У січні тоді ще очільник Патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко презентував дівчині перепустку на в'їзд у пішохідну зону Львова. Відео з інцидентом з'явилось у мережі.

Про це під час засідання повідомила голова Львівської облради Ірина Гримак.

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Василина Софранюк працює головною спеціалісткою Відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва Львівської обласної ради. 22 січня у мережу потрапило відео, на якому дівчина хизується подарунком від начальника Патрульної поліції Львівщини Романа Пилипенка — перепусткою на заїзд у пішохідну частину міста для її мерседесу.

Тоді Романа Пилипенка  понизили в посаді та перевели на роботу в Івано-Франківську область. Крім того, чоловіка притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Запитання про те, чи відреагували в облраді на поведінку дівчини, під час засідання 30 березня поставила депутатка Ірина Сех.

"Всі ми пам'ятаємо про дуже неприємну, резонансну справу перепустки, коли ексначальник управління Патрульної поліції Львівщини подарував перепустку нашій працівниці апарату Львівської облради, головному спеціалістові гуманітарної політики та міжнародної співпраці. У цього поліціянта Нацполіція провела службове розслідування і навіть притягнула до дисциплінарної відповідальності, понизили в посаді, перевели на іншу. Чи були вжиті заходи і які щодо нашої працівниці?" — каже депутатка.

Голова Львівської облради Ірина Гримак зазначила, що перепустка не була чинною. Втім, на відео відреагували.

"Щодо працівниці апарату застосовано дисциплінарне стягнення. В межах проведення атестації, яка планується, ми будемо реагувати і дивитися, як на сьогодні застосування дисциплінарного стягнення вплинуло на результат роботи цієї працівниці", — каже Ірина Гримак.

Нагадаємо, ми раніше писали, що тодішній очільник поліції Роман Пилипенко  подарував коханій перепустку для проїзду на площу Ринок для її мерседеса.

Також ми писали, що НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву. Його підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти "Газпрому".

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