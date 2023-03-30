Во Львове работницу Львовского облсовета, которому подарили пропуск, получил выговор

Василиса Софранюк работает главным специалистом Отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества Львовского областного совета

Работница аппарата Львовского облсовета Василиса Софранюк получила выговор. В январе тогда еще глава Патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко презентовал девушке пропуск на въезд в пешеходную зону Львова. Видео с инцидентом появилось в сети.

Об этом на заседании сообщила председатель Львовского облсовета Ирина Гримак.

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Василиса Софранюк работает главной специалистом Отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества Львовского областного совета. 22 января в сеть попало видео, на котором девушка кичится подарком от начальника Патрульной полиции Львовщины Романа Пилипенко — пропуском на заезд в пешеходную часть города для ее мерседеса.

Тогда Романа Пилипенко снизили в должности и перевели на работу в Ивано-Франковскую область. Кроме того, мужчину привлекли к дисциплинарной ответственности.

Вопрос о том, отреагировали ли в облсовете на поведение девушки, во время заседания 30 марта поставила депутат Ирина Сех.

"Все мы помним об очень неприятном, резонансном деле пропуска, когда экс-начальник управления Патрульной полиции Львовщины подарил пропуск нашей работнице аппарата Львовского облсовета, главному специалисту гуманитарной политики и международного сотрудничества. У этого полицейского Нацполиция провела служебное расследование и даже привлекла к ответственности снизили в должности, перевели на другую. Были ли приняты меры и какие в отношении нашей работницы?" — говорит депутат.

Председатель Львовского облсовета Ирина Гримак отметила, что пропуск не был в силе. Впрочем, на видео отреагировали.

"К работнице аппарата применено дисциплинарное взыскание. В рамках проведения аттестации, которая планируется, мы будем реагировать и смотреть, как на сегодняшний день применение дисциплинарного взыскания повлияло на результат работы этой работницы", — говорит Ирина Гримак.

Напомним, мы ранее писали, что тогдашний глава полиции Роман Пилипенко подарил любимому пропуск для проезда на площадь Рынок для ее мерседеса.

Также мы писали, что НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Его подозревают в завладении в 2018 году более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против "Газпрома".