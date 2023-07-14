У Лаврова заявили, що неподалік Курської АЕС упав український дрон

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото: росЗМІ

Російська влада залякує країни Заходу ядерною катастрофою. У міністерстві закордонних справ РФ заявили, що неподалік Курської атомної електростанції нібито упав український безпілотник.

Про це на своєму Telegram-каналі заявила прессекретарка міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

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"Український дрон" біля АЕС

Марія Захарова заявила, що у місті Курчатов Курської області упав "український дрон".

Речниця МЗС Російської Федерації наголосила, що неподалік розташована Курська атомна електростанція.

Залякування Заходу

Представниця російської влади заявила, що країни НАТО, допомагаючи Україні, спонсорують "ядерний тероризм у виконанні київського режиму".

Марія Захарова налякала народи західних країн ядерною катастрофою, винними у якій, за словами одіозної російської чиновниці, будуть Україна і держави Заходу.

Марія Захарова про "український дрон" біля Курської АЕС

Нагадаємо, що 26 квітня у російському місті Курчатові також був помічений безпілотний літальний апарат. Його бачили поряд із Курською атомною електростанцією. Росіяни тоді також заявляли, що це нібито був український дрон.