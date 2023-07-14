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У Лаврова заявили, что неподалеку от Курской АЭС упал украинский дрон

14 июля 2023 13:18
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
У Лаврова заявили, что неподалеку от Курской АЭС упал украинский дрон
Представитель МИД России Мария Захарова. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские власти запугивают страны Запада ядерной катастрофой. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что неподалеку от Курской атомной электростанции якобы упал украинский беспилотник.

Об этом на своем Telegram-канале заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова .

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"Украинский дрон" возле АЭС

Мария Захарова заявила, что в городе Курчатов Курской области упал "украинский дрон".

Представитель МИД Российской Федерации подчеркнула, что неподалеку расположена Курская атомная электростанция.

Устрашение Запада

Представитель российских властей заявила, что страны НАТО, помогая Украине, спонсируют "ядерный терроризм в исполнении киевского режима".

Мария Захарова напугала народы западных стран ядерной катастрофой, виновными в которой, по словам одиозной российской чиновницы, будут Украина и государства Запада.

Мария Захарова об "украинском дроне" возле Курской АЭС
Мария Захарова об "украинском дроне" возле Курской АЭС

Напомним, что 26 апреля в российском городе Курчатове также был замечен беспилотный летательный аппарат. Его видели рядом с Курской атомной электростанцией. Россияне тогда также заявляли, что это якобы был украинский дрон.

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