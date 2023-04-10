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У квітні до України приїдуть прем‘єр Польщі та голова Єврокомісії, — ЗМІ

10 квітня 2023 14:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У квітні до України приїдуть прем‘єр Польщі та голова Єврокомісії, — ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: Polskie Radio
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У квітні 2023 року в Україні відбудеться міжнародний захід за участю президента Володимира Зеленського, прем'єра Польщі Матеуша Моравецького та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

Про це повідомляє польське агентство PAP із посиланням на джерело у Європейському Союзі.

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Основними темами обговорення стануть питання безпеки та розгляд ситуації із незаконними депортаціями українських дітей до росії.

У лютому 2023 року Єврокомісія повідомила про запуск спільної ініціативи з Польщею у справі вивезених до росії українських дітей. Вона спрямована на пошук дітей та притягнення до відповідальності тих, хто винний у їх вивезенні.

Представник Єврокомісії Дана Спінант заявила, що вони усвідомлюють драматичну ситуацію з українськими дітьми, яких росія вивозить і віддає на усиновлення. З початку вторгнення російських сил на територію України, за даними деяких джерел, було вивезено тисячі українських дітей до росії.

Нагадаємо, що російські ЗМІ заявили, що польські правоохоронці звинуватили українських біженців у зростанні кількості злочинів. Насправді причинами зростання є зубожіння поляків та шалена інфляція, а не діяльність громадян України.

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