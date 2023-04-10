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В апреле в Украину приедут премьер Польши и глава Еврокомиссии, — СМИ

10 апреля 2023 14:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В апреле в Украину приедут премьер Польши и глава Еврокомиссии, — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: Polskie Radio
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В апреле 2023 года в Украине состоится международное мероприятие с участием президента Владимира Зеленского, премьера Польши Матеуша Моравецкого и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. 

Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на источник в Европейском Союзе.

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Основными темами обсуждения станут вопросы безопасности и рассмотрение ситуации с незаконными депортациями украинских детей в россию.

В феврале 2023 года Еврокомиссия сообщила о запуске совместной инициативы с Польшей по делу вывезенных в россию украинских детей. Она направлена на поиск детей и привлечение к ответственности тех, кто виновен в их вывозе. 

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что они осознают драматическую ситуацию с украинскими детьми, которых россия вывозит и отдает на усыновление. С начала вторжения российских сил на территорию Украины, по данным некоторых источников, были вывезены тысячи украинских детей в россию.

Напомним, что российские СМИ заявили, что польские правоохранители обвинили украинских беженцев в росте количества преступлений. На самом деле, причинами роста является обнищание поляков и безумная инфляция, а не деятельность граждан Украины.

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