У Косово поліція зупинила сина президента Сербії: в чому причина

Президент Сербії Александар Вучич з сином Данілом. Фото: Instagram buducnostsrbijeav

Син президента Сербії Даніло Вучич провокував косоварів футболкою із сербським гаслом. Поліцейські змусили сина Александара Вучича зняти цю деталь одягу.

Про це повідомляють сербські видання "Новости" та Kurir.

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Провокаційна футболка

Поліція частково визнаної Республіки Косово затримала сина президента Сербії Даніла Вучича.

Причиною зупинки стала футболка сина сербського політика, на ній був напис “Predaja nije opcija” (“Капітуляція — не варіант”), який косовська поліція розцінила як провокаційний, антикосовський.

On his way back to neighbouring #Serbia, Danilo Vucic, Serbian President's son was stopped by #Kosovo Police, just outside Prishtina, his nationalist T-Shirt "Surrender is not an option" stripped away. pic.twitter.com/kHWfbZYgfL — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) June 28, 2023

Правоохоронці змусили сина Александара Вучича зняти цю футболку.

У косівському місті Грачаниця, де розташований монастир Сербської православної церкви, Даніла Вучича бачили уже без цієї футболки.

Реакція президента Сербії

Александар Вучич похвалив рішучість свого сина вдягнути таку футболку.

А прем’єр-міністра Республіки Косово Курті він висміяв, заявивши: "У моїй присутності він не такий відважний".

Нагадаємо, що у червні сербський президент Александар Вучич сказав, що країна не проти постачати зброю в Україну для боротьби проти російської агресії. Сербія також приєдналася до всіх резолюцій ООН, що засуджують вторгнення Росії в Україну.