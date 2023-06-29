Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow У Косово поліція зупинила сина президента Сербії: в чому причина arrow

У Косово поліція зупинила сина президента Сербії: в чому причина

29 червня 2023 07:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Косово поліція зупинила сина президента Сербії: в чому причина
Президент Сербії Александар Вучич з сином Данілом. Фото: Instagram buducnostsrbijeav
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Син президента Сербії Даніло Вучич провокував косоварів футболкою із сербським гаслом. Поліцейські змусили сина Александара Вучича зняти цю деталь одягу.

Про це повідомляють сербські видання "Новости" та Kurir.

Читайте також:

Провокаційна футболка

Поліція частково визнаної Республіки Косово затримала сина президента Сербії Даніла Вучича.

Причиною зупинки стала футболка сина сербського політика, на ній був напис “Predaja nije opcija” (“Капітуляція — не варіант”), який косовська поліція розцінила як провокаційний, антикосовський.

Правоохоронці змусили сина Александара Вучича зняти цю футболку.

У косівському місті Грачаниця, де розташований монастир Сербської православної церкви, Даніла Вучича бачили уже без цієї футболки.

Реакція президента Сербії

Александар Вучич похвалив рішучість свого сина вдягнути таку футболку.

А прем’єр-міністра Республіки Косово Курті він висміяв, заявивши: "У моїй присутності він не такий відважний".

Нагадаємо, що у червні сербський президент Александар Вучич сказав, що країна не проти постачати зброю в Україну для боротьби проти російської агресії. Сербія також приєдналася до всіх резолюцій ООН, що засуджують вторгнення Росії в Україну.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Ізраїль — Україна — найсерйозніша криза у відносинах

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз