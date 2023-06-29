Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В Косово полиция остановила сына президента Сербии: в чем причина arrow

В Косово полиция остановила сына президента Сербии: в чем причина

29 июня 2023 07:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Косово полиция остановила сына президента Сербии: в чем причина
Президент Сербии Александр Вучич с сыном Данилом. Фото: Instagram buducnostsrbijeav
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сын президента Сербии Данило Вучич провоцировал косоваров футболкой с сербским лозунгом. Полицейские заставили сына Александра Вучича снять эту деталь одежды.

Об этом сообщают сербские издания "Новости" и Kurir.

Читайте также:

Провокационная футболка

Полиция частично признанной Республики Косово задержала сына президента Сербии Даниила Вучича.

Причиной остановки стала футболка сына сербского политика, на ней была надпись "Predaja nije opcija" ("Капитуляция — не вариант"), которую косовская полиция расценила как провокационную, антикосовскую.

Полицейские заставили сына Александра Вучича снять эту футболку.

В косовском городе Грачаница, где расположен монастырь Сербской православной церкви, Данила Вучича видели уже без этой футболки.

Реакция президента Сербии

Александар Вучич похвалил решимость своего сына надеть такую футболку.

А премьер-министра Республики Косово Курти он высмеял, заявив: "В моем присутствии он не так отважен".

Напомним, что в июне сербский президент Александар Вучич сказал, что страна не прочь поставлять оружие в Украину для борьбы против российской агрессии. Сербия также присоединилась ко всем резолюциям ООН, осуждающим вторжение России в Украину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Израиль — Украина — самый серьезный кризис в отношениях

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз