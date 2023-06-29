В Косово полиция остановила сына президента Сербии: в чем причина
Сын президента Сербии Данило Вучич провоцировал косоваров футболкой с сербским лозунгом. Полицейские заставили сына Александра Вучича снять эту деталь одежды.
Об этом сообщают сербские издания "Новости" и Kurir.
Провокационная футболка
Полиция частично признанной Республики Косово задержала сына президента Сербии Даниила Вучича.
Причиной остановки стала футболка сына сербского политика, на ней была надпись "Predaja nije opcija" ("Капитуляция — не вариант"), которую косовская полиция расценила как провокационную, антикосовскую.
На его пути к движению #Serbia , Danilo Vucic, Serbian President's son был stopped по #Kosovo Police, just outside Prishtina, его националист T-Shirt "Surrender не является option" stripped away. pic.twitter.com/kHWfbZYgfL— Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) 28 июня 2023
Полицейские заставили сына Александра Вучича снять эту футболку.
В косовском городе Грачаница, где расположен монастырь Сербской православной церкви, Данила Вучича видели уже без этой футболки.
Реакция президента Сербии
Александар Вучич похвалил решимость своего сына надеть такую футболку.
А премьер-министра Республики Косово Курти он высмеял, заявив: "В моем присутствии он не так отважен".
Напомним, что в июне сербский президент Александар Вучич сказал, что страна не прочь поставлять оружие в Украину для борьбы против российской агрессии. Сербия также присоединилась ко всем резолюциям ООН, осуждающим вторжение России в Украину.