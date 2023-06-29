В Косово полиция остановила сына президента Сербии: в чем причина

Президент Сербии Александр Вучич с сыном Данилом. Фото: Instagram buducnostsrbijeav

Сын президента Сербии Данило Вучич провоцировал косоваров футболкой с сербским лозунгом. Полицейские заставили сына Александра Вучича снять эту деталь одежды.

Об этом сообщают сербские издания "Новости" и Kurir.

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Провокационная футболка

Полиция частично признанной Республики Косово задержала сына президента Сербии Даниила Вучича.

Причиной остановки стала футболка сына сербского политика, на ней была надпись "Predaja nije opcija" ("Капитуляция — не вариант"), которую косовская полиция расценила как провокационную, антикосовскую.

На его пути к движению #Serbia , Danilo Vucic, Serbian President's son был stopped по #Kosovo Police, just outside Prishtina, его националист T-Shirt "Surrender не является option" stripped away. pic.twitter.com/kHWfbZYgfL — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) 28 июня 2023

Полицейские заставили сына Александра Вучича снять эту футболку.

В косовском городе Грачаница, где расположен монастырь Сербской православной церкви, Данила Вучича видели уже без этой футболки.

Реакция президента Сербии

Александар Вучич похвалил решимость своего сына надеть такую футболку.

А премьер-министра Республики Косово Курти он высмеял, заявив: "В моем присутствии он не так отважен".

Напомним, что в июне сербский президент Александар Вучич сказал, что страна не прочь поставлять оружие в Украину для борьбы против российской агрессии. Сербия также присоединилась ко всем резолюциям ООН, осуждающим вторжение России в Украину.