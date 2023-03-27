В Конгрессе заявили, что Китай скрывает, что имеет доступ к данным пользователей TikTok

TikTok передал китайским властям данные пользователей

Американские власти заявили, что глава TikTok скрывает правду о данных пользователей. Эта информация доступна для правящей власти КНР.

Об этом сообщил на своем Twitter-аккаунте спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

Китай скрывает

Маккарти заявил, что его смущает ложь генерального директора TikTok.

"Очень волнует то, что генеральный директор TikTok не может быть честным и признать то, что мы уже знаем, как правду — Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok", — объяснил спикер Палаты представителей Конгресса США.

США против технологических щупалец КНР

Лидер республиканского большинства в Палате представителей заверил, что США будут и дальше вести борьбу с китайской экспансией.

Маккарти анонсировал изменения в законодательстве, которые будут направлены на защиту американцев от "технологических щупалец Коммунистической партии Китая".

Напомним, неделю назад администрация Байдена заявила, что китайские владельцы TikTok должны против своей доли. Американские чиновники и законодатели тогда выразили опасение, что данные пользователей приложения в США могут быть переданы правительству Китая.

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