В Конгрессе заявили, что Китай скрывает, что имеет доступ к данным пользователей TikTok
Американские власти заявили, что глава TikTok скрывает правду о данных пользователей. Эта информация доступна для правящей власти КНР.
Об этом сообщил на своем Twitter-аккаунте спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.
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Китай скрывает
Маккарти заявил, что его смущает ложь генерального директора TikTok.
"Очень волнует то, что генеральный директор TikTok не может быть честным и признать то, что мы уже знаем, как правду — Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok", — объяснил спикер Палаты представителей Конгресса США.
США против технологических щупалец КНР
Лидер республиканского большинства в Палате представителей заверил, что США будут и дальше вести борьбу с китайской экспансией.
Маккарти анонсировал изменения в законодательстве, которые будут направлены на защиту американцев от "технологических щупалец Коммунистической партии Китая".
Напомним, неделю назад администрация Байдена заявила, что китайские владельцы TikTok должны против своей доли. Американские чиновники и законодатели тогда выразили опасение, что данные пользователей приложения в США могут быть переданы правительству Китая.
Фото: Pixabay