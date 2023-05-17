В Конгрессе поддержали резолюцию о трибунале для путинского режима

Один из авторов резолюции, конгрессмен Билл Китинг. Фото: Facebook-страница Билла Китинга

В Палате представителей Конгресса США комитет по иностранным делам поддержал резолюцию о создании спецтрибунала для российских агрессоров. Конгрессмены призывают Джо Байдена поддержать эту идею.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

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Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США на заседании принял решение о поддержке резолюции о создании специального трибунала для наказания российских агрессоров.

В резолюции конгрессмены призывают президента Джо Байдена поддержать идею создания такого трибунала.

Теперь резолюция отправлена на рассмотрение всех членов Палаты представителей.

Комментарий конгрессменов

Конгрессмен Билл Китинг (Демократическая партия), который и представил резолюцию в Палату представителей, отметил важность решения Организации Объединенных Наций по этому вопросу.

"Я лично считаю, что международный специальный трибунал, созданный большинством голосов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, придает легитимность и авторитет трибуналу по этому поводу", — подчеркнул Китинг.

Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол (Республиканская партия) заявил, что поддерживает эту резолюцию и объяснил, почему.

"Я имел возможность побывать в Буче, увидеть места массовых захоронений, детей, расстрелянных в затылок, пятилетних, изнасилованных до смерти группой Вагнера, оккупацию территорий, вывоз детей из домов, разбомбленные роддома, разбомбленные гражданские, нарушения всех Женевских конвенций. Я считаю специальный трибунал уместным", — заверил Маккол.

Напомним, что Европарламент поддержал идею создания спецтрибунала для осуждения россиян еще в январе.