В Конгрессе поддержали резолюцию о трибунале для путинского режима
В Палате представителей Конгресса США комитет по иностранным делам поддержал резолюцию о создании спецтрибунала для российских агрессоров. Конгрессмены призывают Джо Байдена поддержать эту идею.
Об этом сообщает издание "Голос Америки".
Антироссийская резолюция
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США на заседании принял решение о поддержке резолюции о создании специального трибунала для наказания российских агрессоров.
В резолюции конгрессмены призывают президента Джо Байдена поддержать идею создания такого трибунала.
Теперь резолюция отправлена на рассмотрение всех членов Палаты представителей.
Комментарий конгрессменов
Конгрессмен Билл Китинг (Демократическая партия), который и представил резолюцию в Палату представителей, отметил важность решения Организации Объединенных Наций по этому вопросу.
"Я лично считаю, что международный специальный трибунал, созданный большинством голосов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, придает легитимность и авторитет трибуналу по этому поводу", — подчеркнул Китинг.
Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол (Республиканская партия) заявил, что поддерживает эту резолюцию и объяснил, почему.
"Я имел возможность побывать в Буче, увидеть места массовых захоронений, детей, расстрелянных в затылок, пятилетних, изнасилованных до смерти группой Вагнера, оккупацию территорий, вывоз детей из домов, разбомбленные роддома, разбомбленные гражданские, нарушения всех Женевских конвенций. Я считаю специальный трибунал уместным", — заверил Маккол.
Напомним, что Европарламент поддержал идею создания спецтрибунала для осуждения россиян еще в январе.