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У КНДР стверджують, що супутник-шпигун сфотографував Білий дім та Пентагон

28 листопада 2023 07:53
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У КНДР стверджують, що супутник-шпигун сфотографував Білий дім та Пентагон
Лідер КНДР Кім Чен Ин з військовим керівництвом. Фото: REUTERS
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Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин отримав фотографії зі супутника-шпигуна, який зафіксував "детальні" зображення Білого дому, Пентагону та американських атомних авіаносців. Супутник також зробив фотографії військово-морської бази США, верфі та аеродрому у Вірджинії

Про це повідомляє The Guardian.

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Чи отримав Кім Чен Ин фото об'єктів у США

Державне інформаційне агентство KCNA повідомило, що Кім Чен Ин, який спостерігав запуск супутника-шпигуна, отримав фотографії двох сайтів уряду США. Зазначається, що нещодавно запущений супутник надіслав "детальні" зображення Білого дому, Пентагону та американських атомних авіаносців лідеру КНДР.

Наголошується, що супутник також зробив фотографії військово-морської бази США, верфі та аеродрому у Вірджинії. У KCNA наголосили, що на зображеннях видно чотири американські атомні авіаносці та один британський авіаносець.

Втім існування зображень не було перевірено і доведено. Експерти кажуть, що ще занадто рано визначати, чи функціонує належним чином супутник-шпигун всього через тиждень після запуску. 

Нагадаємо, у Північній Кореї заявили, що пізно ввечері 21 листопада запустили на навколоземну орбіту балістичну ракету зі супутником-шпигуном на борту. Окрім того, КНДР планує найближчим часом запустити ще кілька таких космічних апаратів, аби забезпечити свої розвідувальні можливості.

Додамо, раніше ЗМІ також повідомляли, що Кім Чен Ин отримав фотографії зі супутника-шпигуна, який зафіксував військові бази США, що розташовані в різних містах, а також у столиці Сеул Південної Кореї.

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