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В КНДР утверждают, что спутник-шпион сфотографировал Белый дом и Пентагон

28 ноября 2023 07:53
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В КНДР утверждают, что спутник-шпион сфотографировал Белый дом и Пентагон
Лидер КНДР Ким Чен Ын с военным руководством. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын получил фотографии со спутника-шпиона, запечатлевшего "подробные" изображения Белого дома, Пентагона и американских атомных авианосцев. Спутник также сделал фотографии военно-морской базы США, верфи и аэродрома в Виргинии.

Об этом сообщает The Guardian.

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Государственное информационное агентство KCNA сообщило, что Ким Чен Ын, наблюдавший запуск спутника-шпиона, получил фотографии двух сайтов правительства США. Отмечается, что недавно запущенный спутник послал "подробные" изображения Белого дома, Пентагона и американских атомных авианосцев лидеру КНДР.

Спутник также сделал фотографии военно-морской базы США, верфи и аэродрома в Виргинии. В KCNA отметили, что на изображениях видны четыре американских атомных авианосца и один британский авианосец.

Впрочем, существование изображений не было проверено и доказано. Эксперты говорят, что еще слишком рано определять, функционирует ли должным образом спутник-шпион всего через неделю после запуска.

Напомним, в Северной Корее заявили, что поздно вечером 21 ноября запустили на околоземную орбиту баллистическую ракету со спутником-шпионом на борту. Кроме того, КНДР планирует в ближайшее время запустить еще несколько таких космических аппаратов, чтобы обеспечить свои разведывательные возможности.

Добавим, ранее СМИ также сообщали, что Ким Чен Ын получил фотографии со спутника-шпиона, зафиксировавшего военные базы США, расположенные в разных городах, а также в столице Сеул Южной Кореи.

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