Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В Киев приехала президент Молдовы arrow

В Киев приехала президент Молдовы

21 ноября 2023 11:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киев приехала президент Молдовы
Супруги Зеленских и Мая Санду. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киев сегодня прибыла президента Молдовы Мая Санду. В День Достоинства и Свободы она вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской почтила память активистов, погибших во время Революции Достоинства.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Читайте также:

Мая Санду в Киеве

В День Достоинства и Свободы в Киев прибыла президент Молдовы Мая Санду. Она вместе с Владимиром и Еленой Зеленской установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

null
Мая Санду в Киеве. Фото: ОП
null
Мая Санду в Киеве. Фото: ОП

Присутствующие также отдали почтение памяти павших активистов у их портретов.

null
Мая Санду в Киеве. Фото: ОП
null
Погибшие активисты Небесной Сотни. Фото: ОП

В честь погибших участников Революции Достоинства раздались удары колокола.

null
Колокола в честь погибших участников Революции Достоинства. Фото: ОП

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Ушел десятый год после того, как студенты и общественные активисты начали Революцию Достоинства.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме