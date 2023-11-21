В Киев приехала президент Молдовы

Супруги Зеленских и Мая Санду. Фото: ОП

В Киев сегодня прибыла президента Молдовы Мая Санду. В День Достоинства и Свободы она вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской почтила память активистов, погибших во время Революции Достоинства.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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Мая Санду в Киеве

В День Достоинства и Свободы в Киев прибыла президент Молдовы Мая Санду. Она вместе с Владимиром и Еленой Зеленской установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Мая Санду в Киеве. Фото: ОП

Мая Санду в Киеве. Фото: ОП

Присутствующие также отдали почтение памяти павших активистов у их портретов.

Мая Санду в Киеве. Фото: ОП

Погибшие активисты Небесной Сотни. Фото: ОП

В честь погибших участников Революции Достоинства раздались удары колокола.

Колокола в честь погибших участников Революции Достоинства. Фото: ОП

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Ушел десятый год после того, как студенты и общественные активисты начали Революцию Достоинства.