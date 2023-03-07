В Китае оправдывают поддержку россии заботой о "нестабильном мире"
Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что хорошие отношения между Пекином и москвой важны в этом нестабильном мире. Он заверил, что сотрудничество между Китаем и россией не направлено против других государств.
Об этом китайский министр сказал во время пресс-конференции, на которой очертил внешнюю политику Китая в кулуарах 14-го Всекитайского собрания народных представителей страны.
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Заявление главы МИД Китая
"Чем нестабильнее становится мир, тем важнее, чтобы Китай и Россия неуклонно развивали свои отношения", — сказал Цинь Ган.
Он подчеркнул, что Китай и россия не базируются на альянсе и конфронтации, и они не направлены против третьей стороны.
"Это не угроза ни одной стране", — заверил министр.
Позже во время пресс-конференции Цинь сказал, что "процесс мирных переговоров должен начаться как можно скорее" для разрешения конфликта в Украине, и что "санкции и давление не решат проблему".
"Кризис в Украине подошел к критическому моменту. Либо военные действия прекратятся, мир возобновляется и начинается процесс политического урегулирования, либо в огонь подливается еще больше масла, и кризис дальше расширяется и выйдет из-под контроля", — заявил министр.
Напомним, американская разведка считает, что Китай ведет переговоры с россией по поставкам летального оружия. Пока что окончательного решения нет, но такие дискуссии ведутся.
Советник национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США дали понять Китаю: если Пекин предоставит россии военную помощь, то этот шаг будет иметь серьезные последствия. При этом пока США не фиксируют предоставление Китаем оружия россии.
Фото: THOMAS PETER/REUTERS