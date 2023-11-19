У Киргизстані просять Путіна змилуватися над мігрантами в Росії

Киргизькі мігранти в Росії. Фото: росЗМІ

В уряді Киргизстану закликали Росію допомогти киргизьким мігрантам. Напередодні російські урядовці виносили пропозиції зменшити можливості роботи таких мігрантів в країні.

Про це пише ISW.

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Віце-прем'єр-міністр Киргизстану Еділ Байсалов зустрівся з віце-прем'єр-міністром Росії з питань соціальної політики, праці, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення Тетяною Голіковою 17 листопада.

Під час зустрічі він наголосив на важливості надання Росією сім'ям мігрантів з обов'язкового медичного страхування відповідно до Стандартів Євразійського економічного союзу.

На його думку, це допоможе створити сприятливі умови для киргизів в Росії.

Реакція Росії

Натомість у російському інформаційному просторі поскаржились на те, що міграційна політика уряду і так є надто м’якою, а урядовці не хочуть це вирішувати.

Суб’єкти Росії почали все частіше вносити і пропонувати законопроєкти, які обмежують права мігрантів.

Зокрема, заступник голови Держдуми Петро Толстой 14 листопада запропонував обмежити можливості роботи для мігрантів з країн, в яких не визначили російську мову державною.

Також російська політична партія "Справедлива Росія — За правду" внесла до Думи три законопроєкти 15 листопада, що скасовують довідки про роботу для іноземних працівників, вимагають від російських організацій отримувати дозвіл від російського уряду на їх наймання та вимагають, щоб вони отримували окремий дозвіл на роботу.

За словами голови партії Миронова, ці заходи "наведуть порядок" і забезпечать, щоб влада "чітко розуміла, хто перебуває на території Російської Федерації і навіщо вони там".

Крім того, на території кількох суб'єктів РФ заборонили мігрантам водіння мікроавтобусів і таксі, надання послуг громадського харчування, продажу алкоголю та тютюну.

Нагадаємо, що у Росії мігрантам забороняють працювати у сфері обслуговування, якщо їхня країна не визнала російську мову державною. Це можна розцінювати як частину поточних спроб примусити мігрантів до російської військової служби.